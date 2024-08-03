Hatice Kolçak: Ne altın ne dolar ne de borsa. Hepsini ezip geçecek

DÜŞÜŞE AMAN DİKKAT
Altın fiyatları hakkında uyarılarda bulunan Kolçak, yatırımcılara olası bir düşüş konusunda dikkatli olmalarını tavsiye etti.
Piyasalardaki belirsizliklerin altını daha riskli bir yatırım aracı haline getirdiğini ifade eden Kolçak, yatırımcıların bu durumu göz önünde bulundurarak stratejilerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.
Kolçak, "Altın ve dolarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları alternatif ve yenilikçi yatırım araçlarına yönelmeye zorlamalı" diyerek, farklı yatırım araçlarına yatırım yapmanın önemine işaret etti.