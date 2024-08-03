Hatice Kolçak: Ne altın ne dolar ne de borsa. Hepsini ezip geçecek

NE ALTIN NE DOLAR



Hatice Kolçak, FED'in faiz kararlarının dolar ve altın piyasalarında yarattığı dalgalanmaların yatırımcılar üzerindeki etkisini değerlendirdi. Kolçak, "Ne dolar ne altın" diyerek yatırımcılara farklı bir perspektif sundu ve klasik yatırım araçlarının ötesine geçmenin önemini vurguladı.

Yenilikçi ve potansiyel olarak kazançlı yatırım fırsatlarına yönelmenin gerekliliğine dikkat çeken Kolçak, bu tür stratejilerin belirsiz piyasa koşullarında daha güvenli olabileceğini belirtti.