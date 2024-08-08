Hatice Kolçak net tarih verdi. Sıkı tutunun rekor kıracak

Altın, dolar ve gümüş gibi yatırım araçlarını mercek altına alan Kolçak, özellikle gümüşün potansiyel kazançları üzerine vurgu yaptı.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Ekonomist Hatice Kolçak, yatırım dünyasında yaşanan dalgalanmalar ışığında gümüşün altın ve dolara kıyasla daha kazançlı bir yatırım aracı olabileceğini vurguladı. Kolçak, "Piyasadaki belirsizlikler yatırımcıları alternatif yatırım fırsatlarına yönlendirmeye zorluyor. Bu bağlamda, gümüş, yüksek değerlenme potansiyeli ile dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor" dedi.