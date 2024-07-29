Hatice Kolçak: Sakın vazgeçmeyin büyük kazanç getirecek

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Hatice Kolçak: Sakın vazgeçmeyin büyük kazanç getirecek

Yatırım uzmanı Hatice Kolçak yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu.

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