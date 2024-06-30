Hatice Kolçak uyardı: Altında depreme hazır olun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatice Kolçak uyardı: Altında depreme hazır olun

Piyasa uzmanı Hatice Kolçak, altın yatırımcılarına "hazır olun" çağrısında bulundu. Kolçak, altında deprem beklediğini ifade ederek, tarih verdi.

Son Haberler
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit Dünya
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı Spor
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı
Bursa’da korkutan yangın Gündem
Bursa’da korkutan yangın
Merkez Bankası kritik kararını verdi Ekonomi
Merkez Bankası kritik kararını verdi
Motosiklet ve otomobil çarpıştı Gündem
Motosiklet ve otomobil çarpıştı
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı Magazin
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı
Valilikten ormanlara yasaklama kararı Yerel Haberler
Valilikten ormanlara yasaklama kararı