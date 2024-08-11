Hatice Kolçak yeni haftayı işaret etti. Hazır olun büyük düşüş olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatice Kolçak yeni haftayı işaret etti. Hazır olun büyük düşüş olacak

Piyasa uzmanı Hatice Kolçak, yeni haftayı işaret ederek rekor düşüşü açıkladı.

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