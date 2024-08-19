Hatice Kolçak’tan sürpriz yatırım tavsiyesi. Rekor kazandıracak

HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN GÜNBOYU'NA TIKLAYIN

FED’in faiz kararlarının dolar ve altın piyasalarında yol açtığı dalgalanmaları değerlendiren Hatice Kolçak, yatırımcılara yeni bir bakış açısı kazandırdı.

Kolçak, “Ne dolar ne altın” mesajını verirken geleneksel yatırım araçlarının ötesine geçmenin, yenilikçi ve potansiyel olarak daha kazançlı fırsatlara yönelmenin gerekliliğini vurguladı.

Son dönemde o yatırım aracının dikkat çekici bir yükseliş sergilediğini söyleyen Kolçak, "Piyasadaki dalgalanmalar, yatırımcıları alternatif araçlara yönelmeye zorluyor. Şu anda değer kazanma potansiyeli yüksek bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.