Hava almak için çıktı canından oldu

Kaynak: İHA
Hava almak için çıktı canından oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 92 yaşındaki kadının cenazesi, ailesine teslim edildi. Yaşlı kadının balkona havaya almaya çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında meydana geldi. 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torunuyla yaşayan kadının, hava almak için balkona çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi. 2 çocuk annesi kadının yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Altıparmak'ın cenazesi, Kadıbayırı Cami'de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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