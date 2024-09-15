Hava almaya çıktı, oturduğu bankta hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Hava almaya çıktı, oturduğu bankta hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 55 yaşındaki Erol Köseoğlu, hava almak üzere gittiği bir parkta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Görükle Kurtuluş Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Köseoğlu, bankta oturduğu sırada birden fenalaşarak kafasını yere çarptı ve ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki kişiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Köseoğlu'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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Acı haberi alan ailesi, olay yerinde büyük bir üzüntü yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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