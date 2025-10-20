Dünya Sağlık Örgütü (WHO), özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı aşılamanın ve hijyen kurallarının önemini vurguladı.

Hızla değişen hava koşullarıyla birlikte insan sağlığı üzerinde beliren riskler, bilim dünyasının odağına oturdu.

Mevsim geçişlerinin, vücudun sıcaklık ve atmosfer basıncındaki ani değişimlere uyum sağlama zorluğu nedeniyle bağışıklık fonksiyonunu zayıflattığı ve solunum yolu hastalıklarında belirgin bir artışa yol açtığı teyit edildi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) eski Direktörü Dr. Anthony Fauci, mevsimsel grip ve benzeri solunum yolu virüslerinin yayılımına karşı halk sağlığı önlemlerinin elzem olduğunu ifade etti.

Dr. Fauci, geçmişte COVID-19 pandemisi sırasında maske kullanımının mevsimlik gribi neredeyse yok denecek seviyeye indirdiğine dikkat çekti ve gelecekte de mevsimsel viral dönemlerde maske takma uygulamasının bir tercih haline gelebileceğini öngördü.

BİLİMSEL VERİLER RİSK ARTIŞINI GÖSTERDİ

Uluslararası bilimsel araştırmalar, mevsimsel değişimlerle beraber sadece enfeksiyon hastalıklarının değil, aynı zamanda kronik durumların da seyrinin etkilendiğini ortaya koydu.

Soğuk dönemlerde kronik kalp yetmezliği, solunum sistemi hastalıkları ve buna bağlı ölümlerin sayısında artış yaşandığı bilimsel verilerle desteklendi.

Endonezya'daki Airlangga Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahmud Aditya Rifqi, özellikle sıcaklık ve nemdeki değişimlerin bağışıklık fonksiyonunu baskılayabildiğini vurguladı.

Dr. Rifqi, havada asılı kalan toz ve kirleticilerin hastalık yapıcı organizmaları taşıyabileceğini, bu nedenle solunum yolu enfeksiyonlarının mevsim geçişlerinde daha yaygın görüldüğünü dile getirdi.

UZMANLARDAN BESLENME VE HİDRASYON UYARISI

Sağlığın korunmasında temel alışkanlıkların kritik rol oynadığının altını çizen uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını açıkladı.

Dr. Rifqi, özellikle antioksidan, bilhassa C vitamini açısından zengin gıdaların tüketilmesini tavsiye etti.

Dengeli beslenmenin yanı sıra, günlük sıvı alımının önemine dikkat çekerek, günde yaklaşık iki litre su tüketiminin şart olduğunu belirtti. Ayrıca, düzenli fiziksel aktivitenin de genel zindeliği ve bağışıklığı artırmada yardımcı olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mevsimsel hastalıklara karşı en önemli korunma yönteminin aşılanma olduğunu yineledi.

Örgüt, grip ve COVID-19 aşılarının zamanında yapılmasının önemini vurgularken, düzenli el yıkama ve hasta insanlarla yakın temastan kaçınma gibi temel hijyen kurallarının da asla ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi.