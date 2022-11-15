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İklim değişir depresyon olur...

“Hava sıcaklıkları aniden düşecek ve birçoğumuz depresyona gireceğiz” Bu uyarı Uzm. Klinik Psikolog Selin Küçük’ten geldi. Bakın neler olacak ve neler yapmalıyız?

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:24
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Hava değişimi depresyon yapıyor

İklim değişir depresyon olur...
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Uzm. Klinik Psikolog Selin Küçük, “Sonbaharda zayıflayan güneş ışınları mutluluk hormonunun salgılanmasını azaltır, uyku hormonunun üretimini arttırır. Bu artış ve azalış beyin kimyasının değişmesine, buna bağlı olarak da depresyona yol açabilir” diye uyarıda bulundu.

Küçük, mevsimsel depresyonun sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkabileceğini belirterek yapılan araştırmaların hava sıcaklığının ve gün ışığının insan psikolojisine etkileri olduğunu açıkladı ve şöyle konuştu:

“Kış aylarında daha yorgun, düşük enerjili ve yüksek kalorili yiyecekler tüketmeyi tercih ederken, bahar aylarında bitkilerde de olduğu gibi daha canlı, enerjimizin daha yüksek ve daha az kalorili yiyecekler tüketmeyi tercih ederiz.
Havadaki ani değişimler sonucunda depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık, çatışmaya meyilli olma durumu, yorgunluk hali, eklem ve baş ağrıları, uykuya dalmada problemler veya aşırı uyuma, yeme değişimleri gibi kişiden kişiye farklılık gösteren durumlar ortaya çıkabiliyor”

“ STRESTEN UZAK DURUN”

Serotonin seviyesinin önemine vurgu yapan Selin Küçük, “Serotonin eksiliğinde, yorgun ve sıkılgan ruh hali, kaygıların artması, mutsuzluk, uykuya dalmakta veya uykuya geçişlerde güçlük çekme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden serotonin seviyesinin dengede olması psikolojik ve fizyolojik sağlık açısından önem taşımaktadır. Bu seviyeyi dengede tutabilmek için egzersiz yapmak, gün ışığında zaman geçirmek, stresten uzak durmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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