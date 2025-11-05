Yaz aylarının ardından gelen serin ve değişken hava koşulları, dünya genelinde üst solunum yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE) görülme sıklığını belirgin şekilde artırdı.

Küresel bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, bu artışın yalnızca bireysel soğuk algınlığından ibaret olmadığını, aynı zamanda halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER VE VİRÜSLERİN DANSI

Önde gelen viroloji uzmanlarından, Harvard Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Alistair Finch, mevsim geçişlerindeki bu artışın ardındaki mekanizmaları açıklarken, "Rinovirüsler ve İnfluenza gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının ana etkenleri, özellikle nem ve sıcaklık değişimlerinin yaşandığı dönemlerde havada daha uzun süre kalma ve daha kolay bulaşma eğilimi sergiledi" ifadelerini kullandı.

Dr. Finch, bu viral faktörlerin, insanların toplu halde kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla birleştiğinde, enfeksiyon döngüsünün hızlandığını belirtti.

DÜŞÜK NEM, ZAYIF BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Uluslararası saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan bir araştırma ise, mevsim geçişlerinde düşen hava neminin burun mukozası üzerindeki etkisine odaklandı.

Araştırma, düşük nemin, solunum yolu epitelyal hücrelerinin virüslere karşı savunma bariyerini zayıflattığını ortaya koydu.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan epidemiyolog Prof. Dr. Emily Carter, bu durumu değerlendirerek şunları kaydetti:

"Düşük nem, virüslerin burun ve boğazda tutunmasını kolaylaştıran bir ortam hazırladı. Ayrıca, hava sıcaklığındaki ani düşüşlere vücudun adapte olma süreci, geçici bir bağışıklık sistemi baskılanmasına yol açtı. Bu, enfeksiyon kapma olasılığını doğal olarak yükseltti."

Prof. Carter, özellikle okul ve iş yerlerinin açılmasıyla artan kalabalık ortamların da salgınların şiddetini körüklediğini vurguladı.

Uzmanlar, genel kanının aksine, sadece 'üşümenin' hastalığa doğrudan neden olmadığını; asıl nedenin, mevsimsel koşulların virüslerin ve bağışıklık sisteminin davranışını değiştirmesi olduğunu dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), artan ÜSYE vakaları nedeniyle risk gruplarını (yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar) koruma önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.