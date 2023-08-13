Hava değişimleri cildi nasıl etkiler

Hava değişiminin cildimize de büyük etkileri olduğunu unutmamalıyız. İşte o hasarlar…

Hava değişimleri cildi nasıl etkiler

Editör Ali Öncü

Seyahat etmek, yeni rotalar keşfetmek, enerjimizi tazeler, ruhumuzu dinlendirir ve bedenimize iyi gelir. Bununla birlikte, gittiğimiz yerin havası, nemi ve suyu da farklı olacağı için cildimizi büyük ölçüde etkiler. Öte yandan çevresel, hormonal ve beslenme gibi etkenler de ciltte kuruma, pullanma, kaşıntı, yağlanma ve sivilcelenme gibi sorunlar oluşturabilir. Bunun için hava değişimlerinde cildinize daha özenli bakmalı ve cilt bakım rutinlerinizi aksatmamalısınız.

İşte cildinizi hava değişiminin olumsuz etkilerinden korumanız için sıraladığımız cilt bakım uygulamaları...

NEMLENDİRME


Nemli bir cilt daima daha parlak ve iyi görünür. Bu yüzden seyahatlerinizde de günlük kullandığınız nemlendiriciniz yanınızda olsun. Gece uyumadan önce ve sabah yüzünüzü yıkadıktan sonra kullanmanız yeterli olacaktır.

SERUM


Hava değişimlerine karşı cildinizi çevresel faktörlerden korumak istiyorsanız, cilt bariyerinizin güçlenmesine yardımcı olacak yüz serumlarını tercih edebilirsiniz. Cildinize uygun ve güvenilir bir markanın serumuyla, cildinizi nemlendirebilir, ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz.

GÜNEŞ KREMİ


Cilt yaşlanmasının en büyük nedeni güneş. Yazın ya da kışın fark etmeksizin, mutlaka her seyahatinizde aralıklı saatlerle güneş kremi kullanın. Güneş lekelerinin, cilde kalıcı zararlar verebildiğini unutmayın!

TEMİZ BİR CİLT


Hava değişiminin cilde zararlı etkilerinden korunmak için ilk ve en önemli şart cildi temiz tutmak. Cildinizi gece uyumadan önce mutlaka yüz yıkama jeli, temizleme mendili ya da herhangi bir ürün olmadan yalnızca suyla temizleyin.

TONİK


Cilt temizleme ürünlerinin yanı sıra seyahatlerde tonik kullanımı da çok önemli. Çünkü tonikler, antiseptik özelliğiyle gün boyu kirlenen ve yağlanan cildinizi temizler ve dezenfekte ederek tam bir temizlik sağlar. Yüzünüzü yatmadan önce iyice temizleyin ve ardından tonikle silin.

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