Hava durumu ruh halini etkiler mi?

Anlık ruh haliniz, güneşli veya yağmurlu, umutlarınız bulutlu, ilişkileriniz ise zaman zaman fırtınalı olabilir. Tıpkı hava durumu gibi, ruh halimiz de bazı zamanlarda tabiatın kararsız ve kontrolsüz varyasyonları gibidir.

Hava durumu, ruh halini açıklamada etkin bir anlatım şekli oluşturur. Hava durumu şartları içerisinde anlık ruh haline en çok yakın olan güneşli bir havadır. Güneş ışığı olumlu duyguları güçlendirir, kötü duyguları azaltır, yorgunluğa iyi gelir.

Ruh halini etkisi altına alan her şey, kişilerin davranışlarını da etkileyebilir. Örneğin, mutlu olan kişiler karşısında bulunan kişilere daha sıcak ve yardımsever davranırlar. Yapılan bir araştırmada güneşli zamanlarda tüketilen yemek sonrası kişilerin bahşiş bırakmaya daha yatkın olduğu gözlemlenmiştir.

HAVA DURUMUNUN RUH HALİNE OLUMLU ETKİLERİ NELER

Havanın farklı hallerinden etkilenmek insan yapısının doğasında vardır. Örneğin hava soğuk olduğunda insanın içine bir kasvet çöker, muhteşem bir bahar havasına gözlerinizi açtığınızda ise içinizde kelebekler uçuşur. İşte bu durum havanın insanlar üzerindeki etkilerine bir nebze de olsa açıklık getirebilir. Ancak yapılan araştırmalara göre kişinin ruh halini asıl etkileyen yeteri miktarda gün ışığı almasıdır. Kişi gün ışığından yeterli miktarda faydalanır ise ruh haline etkisi oldukça olumludur. Yapılan araştırmalara göre yaz aylarında gün ışığından fazla yararlanıldığı için günlerin verimli ve mutlu geçtiği gözlemlenmiştir, kış aylarında ise gün ışığından az miktarda yararlanıldığı için genellikle vakit geçirilen zaman diliminin verimsiz ve kötü geçtiği belirtilmiştir. Negatif düşünen insanların ruh hali güzel havalarda olumlu olarak değişir. Hayata her açıdan pozitif bakan kişiler üzerinde ekstra bir etkisi olmadığı da gözlemlenmiştir. Hava durumunun ruh haline olumlu etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Güneşli havalarda daha fazla etkileşim içindedirler.

Güneş ışığı olumsuz duyguları azaltır.

Güneş ışığı yorgunluğu azaltır.

Sıcaklığın normal seviyede olduğu zamanlarda kişiler daha az strese girer.

Güneşli havalarda alışveriş daha verimli geçer.

İnsanlar iyi havalarda daha enerjik hisseder.

Motivasyonları yüksektir.

Gün ışığından daha fazla faydalanıldığı için günler verimli geçer.

Yapılan araştırmalarda hava durumunun ruh halini etkilediği ortaya çıkmıştır. Alışveriş tutumları üzerine yapılan araştırmalara göre, güneşli günlerde alışveriş yapan kişilerin daha dikkatli olduğu gözlemlenmiştir.

HAVA DURUMUNUN RUH HALİNE OLUMSUZ ETKİLERİ NELER?

Karanlık, yağmurlu, soğuk havalarda çoğu insan kendisini kötü hisseder. Böyle havalarda bazı kişiler günlük rutin işlerini bile devam ettirmekte zorlanır. Küçücük bir aktiviteyi hatta duş almak bile kendilerine eziyet gibi gelebilir. Yapılan araştırmalara göre yağmurlu ve soğuk havaların kişilerin anlık ruh halini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Hatta tekrar eden depresyon durumlarının yüzde 10 ila 20’sinin mevsimsel bir döngü izlediği tespit edilmiştir. Mevsimsel depresyon olarak adlandırılan bu durum genel olarak sonbaharda başlayıp ve kış boyunca etkisini sürdürmektedir. Anlık mutluluk oranının ise yağmurlu günlerde çok düşük olduğu yapılan diğer araştırmalarda tespit edilmiştir. Hava durumunun ruh haline olumsuz etkilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;

Motivasyon eksikliği gözlemlenir.

Odaklanma sorunu yaşarlar.

Günlük rutin işleri yürütmekte zorluk yaşarlar.

Yataktan çıkmak istemezler.

Öte yandan, güneş ışığından bağımsız bir şekilde, hava sıcaklığı da kişilerin zihinlerini ve hareketlerini etkiler. Yaklaşık 20 santigrat derecelik uygun bir sıcaklıktan uzaklaştıkça, insanlar daha rahatsız hisseder. Yapılan araştırmalara göre, sıcaklığın bu seviyenin altında ve bu seviyeden yüksek olduğu zamanlarda yardım etme oranlarının azaldığı gözlemlenmiştir.

ANİ HAVA DEĞİŞİKLİĞİ VÜCUTTA NELERE YOL AÇAR?

Hava değişimlerinin etkileri insandan insana farklılık gösterebilir. Bu farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

Anksiyete

Aşırı endişeli olma, sinirli ruh hali

Günlük rutini sürdürememe

Yorgunluk

Kas ve eklem ağrıları

Uyku problemleri

Yeme içme bozuklukları

Bazı insanlar bilhassa kadınlar, hava durumunda gelişen farklılıklara karşı diğerlerinden daha duyarlı olurlar. Kadınlar üzerinde gerçekleştirilen bazı araştırmalara göre birçok kadının, güneşli günlerde daha iyi, soğuk günlerde daha kötü hissettikleri gözlemlenmiştir. Işığın ruh hali ve depresyon üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. Bundan dolayı yaz mevsimlerinde kadınların güzel havalarda daha fazla zaman harcamaları ve spor yapmaları da bu duruma netlik kazandırabilir.