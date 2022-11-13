﻿Hava gösterisinde uçaklar çarpıştı. 6 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı'ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisi sırasında Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpışmıştı.

Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins yaptığı açıklamada, gösteride meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin kurbanların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Müttefik Pilotlar Derneği tarafından yapılan açıklamada ise, eski üyelerinden Terry Barker ve Len Root'un B-17 tipi uçakta olduğu ve hayatlarını kaybettiği belirtildi.