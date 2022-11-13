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Hava gösterisinde uçaklar çarpıştı. 6 ölü

ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen hava gösterisi sırasında dün iki gösteri uçağının havada çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 23:47
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Hava gösterisinde uçaklar çarpıştı. 6 ölü

Hava gösterisinde uçaklar çarpıştı. 6 ölü
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ABD'nin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı'ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisi sırasında Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpışmıştı.

Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins yaptığı açıklamada, gösteride meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin kurbanların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Müttefik Pilotlar Derneği tarafından yapılan açıklamada ise, eski üyelerinden Terry Barker ve Len Root'un B-17 tipi uçakta olduğu ve hayatlarını kaybettiği belirtildi.

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