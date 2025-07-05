Hava kirliliği alarm veriyor! Uzmanlardan acil önlem çağrısı

Orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti, iklim değişikliğinin etkisiyle küresel çapta artırdı.

Türkiye’de 2024 yılında 3.800 yangında 27 bin hektar ormanlık alan kül olurken, bu felaketlerin yol açtığı hava kirliliği halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturdu.

Uzmanlar, yangın dumanının solunum yolu hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtiyor ve bireylerin alabileceği önlemlerle bu risklerin azaltılabileceğini vurguladı.

Allianz Commercial’ın “Yükselen Risk Trendleri 2025” raporuna göre, orman yangınlarının küresel sigorta maliyeti son 10 yılda 6 kattan fazla artarak 56,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’de ise 2023’te 2.520 yangında 15.520 hektar orman kaybı yaşanırken, 2024’te bu rakam yüzde 50 artışla 27 bin hektara yükseldi.

Orman yangınları, karbondioksit, karbon monoksit, azot oksitler ve ince partikül maddeler (PM2.5) gibi binlerce kirleticiyi atmosfere salıyor.

Londra Imperial College’da çevre sağlığı uzmanı Profesör Frank Kelly, yangın dumanının özellikle PM2.5 partiküllerinin akciğerlere derinlemesine nüfuz ederek solunum yolu tahrişi, astım alevlenmesi, bronşit ve hatta erken ölüm riskini artırdığını belirtti. Kelly, “Karbon monoksit gibi kirleticiler, yüksek konsantrasyonlarda bilişsel işlevleri bile etkileyebilir. Uzun vadeli maruziyet, kalp ve solunum hastalıklarında ciddi artışlara yol açıyor” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliğinden korunmak için bireylerin alabileceği önlemleri sıraladı.

Katalonya İtfaiyesi’nden yangın uzmanı Marc Castellnou ise, yangınların daha sıcak ve hızlı yayılan yeni türlerinin ortaya çıktığını belirterek, bireylerin yangın riski yüksek dönemlerde ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı. Castellnou, “Yangınlar artık sadece yüzeyde değil, toprakta ve bitki köklerinde de devam edebiliyor. Bu nedenle bireysel bilinç, yangınların önlenmesinde kritik” dedi.

Bilim insanları, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin rolüne dikkat çekti.

Barselona merkezli Lobelia Earth şirketinden iklim değişikliği uzmanı Laia Romero, yapay zeka destekli yangın tahmin sistemlerinin yangın riskini önceden belirlemede etkili olduğunu belirtti. Romero, “Toprak nem haritaları, bitki örtüsü ve hava durumu verileriyle entegre sistemler, itfaiye ekiplerinin kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlıyor” dedi.

İngiltere’de geliştirilen ve Pyri tarafından üretilen çam kozalağı büyüklüğündeki yangın dedektörleri ise erken uyarı sistemlerinde çığır açıyor. Balmumu ve kömür kompozitinden yapılan bu sensörler, düşük maliyetle yangınları tespit ederek müdahale süresini kısaltmayı hedefledi.

Uzmanlar, bireysel önlemlerin yanı sıra toplumsal ve kurumsal adımların da kritik olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, bireylerin maske kullanımı, iç mekanlarda kalma ve bilinçli davranışlarla kendilerini koruyabileceğini belirtirken, hükümetlerin ve kurumların yangın önleme ve mücadele stratejilerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.