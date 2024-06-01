Hava kirliliği anne karnındaki bebeği nasıl etkiliyor?

Hava kirliliği, sadece çevreyi ve yaşam kalitemizi değil, en savunmasız anlarımızda bile bizi etkileyebiliyor.

Anne karnındaki bebekler, hava kirliliğinin zararlarından maalesef kaçınabilmiş değiller.

Çeşitli bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Çevre Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Murat Topal, hava kirliliğinin anne karnındaki bebeklerin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Topal'a göre, kirli hava soluyan annelerin bebekleri, daha düşük akciğer kapasitesiyle doğabiliyor. Bu durum, bebeklerin hayatlarının ilerleyen dönemlerinde sık sık enfeksiyonlar ve akut ataklarla karşılaşmalarına neden olabilir.

Sağlık Etkileri Enstitüsü'nün raporuna göre, hava kirliliği, bebeklerin büyümesini ve doğum kilosunu azaltan faktörler arasında yer alıyor.

Ayrıca, kapalı alan hava kirliliği, özellikle yemek pişirmek için kömür, odun ve tezek gibi malzemelerin yakılmasıyla ilişkilendiriliyor ve bu durumun bebek ölümlerine yol açtığı belirtildi.

Epidemiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Beate Ritz, özellikle Hindistan, Güneydoğu Asya ve Afrika'daki kapalı mekan hava kirliliğinin, 19. yüzyıl Londrası'ndaki gibi olduğunu ve bu kirliliğin, beyne ve diğer organlara zarar verdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ritz, hava kirliliğinin azaltılmasının, hayatta kalan bebeklerin alabileceği hasarları azaltmak hava kirliliği, anne karnındaki bebeklerin sağlığını ciddi şekilde riske atabiliyor.

Bu nedenle, hava kirliliğinin azaltılması ve temiz hava hakkının savunulması, hem mevcut hem de gelecek nesiller için hayati önem taşıyor.