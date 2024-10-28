Hava Kuvvetleri Komutanlığı ilana çıktı. Üniversite mezunları arasından pilot adayı alınacak

Millit Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken sosyal medya paylaşımı. Bakanlığın yaptığı paylaşımda "hava Kuvvetleri Komutanlığına En Az Dört Yıllık Süreli Fakülte Veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru İlanı Yayımlanmıştır. Detaylı Bilgiye Personeltemin.msb.gov.tr'den İnternet Adresinden Ulaşabilirsiniz" denildi.

Teamüllere göre Hava Harp Okulunu bitirip, teğmen rütbesini takan subayların hepsi mezuniyetlerinden sonra pilot adayı olurlar. Ancak sağlık kontrollerinden geçen teğmenler pilot adayı olur. Hava Harp Okulu son sınıfta yapılan sağlık muayenelerini geçen ve mezuniyet sonrasındaki pilotaj eğitimine Çiğli 2.Ana Jet Üssü'nde başlar. Pilotaj eğitimini tamamlayan teğmenler Hava Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli üs ve birliklerinde jet/nakliye uçağı ve helikopter pilotu olarak görev yaparlar.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ/PYD terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bir çok uçucu personel, baskı sonucu pilotluğu bırakmak zorunda kalmıştı.Darbe girişiminin ardından terör örgütüne üye olduğu belirlenen çok sayıda personeli gözaltına alınıp, tutuklandı. Bunlar arasında bir çok f-16 pilotları da vardı. Daha önce FETÖ/PYD terör örgütünün baskısı yüzünde Hava Kuvvetlerinden ayrılmak zorunda kalan personel nedeniyle F-16 filolarında pilot açığı yaşandı.Hava Kuvvetlerinden baskı sonucu ayrılan ve emekli olan pilotlar bu yüzden göreve çağırılmıştı.