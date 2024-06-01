Hava sıcaklığı 10 derece artacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hava sıcaklığı 10 derece artacak

Muğla'da hava sıcaklığının 10 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'da önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların 6 ila 10 derece arasında artış göstereceğini duyurdu ve vatandaşları bu konuda uyardı.

Tahminlere göre, bölgede hava sıcaklıkları 34 ile 38 derece arasında değişecek.

Yapılan açıklamada, "Son haftalarda bölgeyi etkisi altına alan yağışlı ve serin hava yerini, sıcak ve kuru bir havaya bırakacak. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, hafta başı itibarıyla yükselerek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Muğla'da önümüzdeki günlerde beklenen maksimum sıcaklık değerlerinin 34-38 derece civarında olacağı belirtilirken, Meteoroloji yetkilileri, yüksek sıcaklıkların özellikle kronik hastalığı olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

Sıcak hava dalgasının olası sağlık risklerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları, bol su tüketmeleri, güneş koruyucu giysiler giymeleri ve mümkünse serin yerlerde vakit geçirmeleri önerildi.

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