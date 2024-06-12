Hava sıcaklığı 44 dereceye çıkacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmezken, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle, özellikle 14 Mayıs 2024 (Cuma) günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Bu durumda, meteoroloji yetkilileri özellikle yüksek kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamalarını öneriyor.

Ayrıca, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 44 derece ile Sarıcakaya ve 42 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor.