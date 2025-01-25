Hava sıcaklıkları 5 derece düşecek... İstanbul’da yaşayanlar dikkat: Meteoroloji çok kuvvetli diyerek saat verdi

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı ve Eskişehir çevrelerinde yağış bekleniyor. Bu yağışların, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı; Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in Toroslar bölgesi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Özellikle Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE DÜŞECEK

Batı kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu ve Marmara’da ise kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ:

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 7°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin nin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -4°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

AMASYA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu