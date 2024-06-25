Hava sıcaklıklarında dışarı çıkılmaması gereken saatler. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, özellikle hassas gruplar için sağlık açısından risk oluşturmakta.

Sıcak çarpması ve dehidrasyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bu durum, dışarı çıkış saatlerinin planlanması açısından önem taşımakta.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında, hava sıcaklıklarında dışarı çıkılmaması gereken saatler hakkında bilgi verildi.

İşte detaylar...

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Orhan Şen, günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını önermekte. Bu saatlerde güneş ışınlarının etkisi en yüksek seviyede olduğundan, sıcaklık hissi de daha fazla.

Dr. Ayça Kaya (İç Hastalıkları Uzmanı): Dr. Kaya da Prof. Şen ile aynı fikirde olup, 11:00 ile 15:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılmasını tavsiye etmekte. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerin bu saatlerde güneş ışınlarından korunmaları ve serin ortamlarda kalmaları önemli.

Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, aşırı sıcak havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Dışarı çıkmak zorunda kalan kişilerin ise gölgeli alanları tercih etmeleri ve bol su içmeleri tavsiye edilmekte.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrettiği gözlemlenmekte. Bu durum, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını gerektiren birçok sağlık riskini de beraberinde getirmekte.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, güneş çarpması belirtileri arasında halsizlik, bulantı, kusma, kalp çarpıntısı ve baş ağrısının yer aldığını belirterek, bu belirtilerle karşılaşıldığında acil servise başvurulmasının hayati önem taşıdığını vurgulamakta.

Dr. Ağırtaş, ayrıca günlük en az 2-3 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini, kafeinli içecekler yerine süt, taze meyve suyu ve bitki çaylarının tüketilmesi, bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesinin önemine dikkat çekmekte.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkili olması beklenmekte. Bu nedenle, özellikle risk altındaki gruplar olan çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve güneşe doğrudan maruz kalan kişilerin, belirtilen saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmekte.

Uzmanlar, aşırı sıcakların birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini vurgulayarak, özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini, mecburen çıkılması durumunda ise güneş gözlüğü ve şapka takılmasının ve bol sıvı alınmasının önemine dikkat çekmekte.

Bilimsel Araştırmalar:

Ulusal Çevre Sağlığı Enstitüsü (NCEH): NCEH tarafından yapılan bir araştırma, aşırı sıcak havalarda dışarı çıkan kişilerde kalp krizi ve felç riskinin arttığını göstermişti. Araştırmaya göre, 10:00 ile 14:00 saatleri arasında kalp krizi ve felç vakalarında önemli bir artış gözlemlenmişti.

Amerikan Halk Sağlığı Dergisi: Bu dergide yayımlanan bir başka araştırma ise, aşırı sıcak havalarda dışarı çıkan yaşlılarda dehidrasyon ve böbrek yetmezliği riskinin arttığını ortaya koymuştu.

Araştırmada, 12:00 ile 15:00 saatleri arasında bu risklerin en yüksek seviyede olduğu belirtilmişti.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında, hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak önemli. Bu saatlerde güneş ışınlarından korunmak, serin ortamlarda kalmak ve bol su içmek sağlık açısından büyük önem taşımakta.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerin bu konuda daha dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekmekte.

Hava sıcaklıkları bölgeye ve mevsime göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, dışarı çıkmadan önce güncel hava durumu bilgilerini kontrol etmek ve bu bilgilere göre planlama yapmak önemlidir.

Dikkat çeken detaylar...

Dışarı çıkarken güneş kremi, şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

Hafif ve açık renkli kıyafetler tercih edin.

Düzenli olarak su için ve susuz kalmamaya dikkat edin.

Alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durun.

Aşırı fiziksel aktiviteden kaçının.

Kronik bir hastalığınız varsa, doktorunuza danışmadan ilaç dozlarınızı değiştirmeyin.