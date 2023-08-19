Havaalanında skandal görüntüler. Her şeyi saniyeler içinde yaptı

Havaalanında bagaj taşıyıcı olarak çalışan görevli, taşıdığı bavulların içlerini açarak yolcuların değerli eşyalarını çaldı.

Havaalanında skandal görüntüler. Her şeyi saniyeler içinde yaptı

İspanya'nın İbiza Havalimanı'nda gerçekleşen olayda Ryanair şirketi bagaj görevlisi, yolcular uçağa bindikten sonra bagajları yerleştirirken bavulların içlerini açıp değerli eşyaları çaldı. Ardından bavulları tekrar kapatarak hiçbir şey olmamış gibi uçağa yerleştirdi.

YOLCULARDAN BİRİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerinde bulunan bir kişi durumu fark edince bagaj görevlisinin yaptığı hırsızlığı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Bir yolcunun bagajından hoparlör çaldığı belirtilen görevli, hoparlörü çalınan yolcunun şikayetçi olmasıyla birlikte ifadesi alınmak üzere havaalanı polisine teslim edildi.

Video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

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