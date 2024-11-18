Havacılık sektöründe kriz derinleşiyor: Spirit Airlines iflas başvurusunda bulundu

Spirit Airlines yaptığı açıklamada, iflas başvurusu yapmasının ardından uçuşlara devam edeceğini ve mevcut bilet, kredi ve sadakat puanlarının normal şekilde kullanılabileceğini belirtti. Şirket, bu süreçte finansal esnekliğini artırmayı ve uzun vadede daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca, iflas sürecinde operasyonlarını sürdürebilmek için mevcut alacaklılarından 300 milyon dolar ilave finansman sağlandığını duyurdu.

SPİRİT AİRLİNES’IN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

Spirit Airlines, Amerika'da düşük maliyetli havayolu modeliyle tanınıyor. Ancak, artan rekabet ve bilet fiyatları konusunda yaşanan sıkıntılar, şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi. Şirket, geçtiğimiz yıllarda hem Frontier Airlines ile hem de JetBlue Airways ile birleşme girişimlerinde bulunmuş ancak bu süreçlerin her iki seferinde de olumsuz sonuçlanmıştı. 2020 ve 2021 yıllarında federal hükümetten aldığı 136 milyon dolarlık güvenceyi de geri ödemek zorunda kalan şirket, finansal yapılandırma ile yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Amerikan havayollarının çoğu, tarihsel olarak iflas başvurusunda bulunarak bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkmışlardır. Spirit, bu sürecin de sonunda borçlarını önemli ölçüde azaltmayı ve daha büyük bir havayolu şirketiyle birleşmeyi planlıyor. Ancak, bu birleşmenin gerçekleşmemesi veya şirketin tamamen kapanması da olasılık dahilinde.

GELECEĞE DAİR BELİRSİZLİKLER VE ENDİŞELER

Spirit Airlines’ın iflas başvurusunun ardından borsada hisse senetleri önemli bir düşüş yaşadı. Şirket, New York Borsası'ndan yakın bir zamanda işlem dışı kalmayı bekliyor. Hisse senetleri, bu yılın başından bu yana %93 oranında değer kaybetmiş durumda. Ayrıca, düşük maliyetli uçuşlar sunarak büyük havayollarını rekabet etmeye zorlayan Spirit'in iflası, sektörde bilet fiyatlarının artmasına yol açabilir.

Spirit'in geleceği belirsizliğini koruyor, ancak yeni bir havayolu alımı ya da birleşme, şirketi bu krizden çıkarabilir. Amerikan hükümetinin uyguladığı antitröst yasaları ve rekabetçi hava yolu pazarı, birleşmelerin önündeki engelleri artırabiliyor. Spirit Airlines’ın yeni yönetim ekibi, yeniden yapılanma sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bu zor dönemi aşmayı planlayan şirketin, bu tür yapısal değişikliklerle daha sürdürülebilir bir model oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.