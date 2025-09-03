Havacılıkta dev operasyon: Taraflar 7.4 milyar dolara anlaştı

Küresel havacılık sektöründe önemli bir birleşme ve satın alma (M&A) hamlesi yaşanıyor. Dünyanın önde gelen uçak kiralama şirketlerinden Air Lease Corp., Sumitomo Corp., SMBC Aviation Capital Ltd. ve Apollo Global Management ile Brookfield'a bağlı yatırım fonlarının desteklediği Dublin merkezli bir holding tarafından satın alınacağını duyurdu.

7.4 MİLYAR DOLARLIK NAKİT TEKLİF

Yapılan açıklamaya göre, nakit para ile gerçekleşecek işlemin toplam değeri 7.4 milyar dolar olarak belirlendi. Şirketin borçlarını da kapsayan toplam işlem değeri ise 28.2 milyar dolara ulaşıyor. Air Lease hissedarları, hisse başına 65 dolar nakit alacak. Bu fiyat, şirketin hissesinin borsadaki rekor kapanış fiyatının %7, son 12 aylık ortalama fiyatının ise %31 üzerinde bir prim anlamına geliyor.

YÖNETİM VE HİSSEDARLARDAN ONAY

Air Lease Yönetim Kurulu Başkanı Steven Udvar-Hazy, nakit değerin kesinliğini vurgulayarak teklifin yatırımcılar için en iyi sonuç olduğuna karar verdiklerini ifade etti. Şirketin CEO'su John L. Plueger ise anlaşmayı Air Lease için yeni bir sayfa olarak nitelendirerek, şirketin küresel havacılıktaki konumunu inşa eden çalışanlara credit verdi. Şirket yönetim kurulu anlaşmayı oy birliğiyle onaylarken, yöneticiler ve direktörler de hisselerini lehte oy kullanma taahhüdünde bulundu.

SÜREÇ 2026'DA TAMAMLANACAK

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için hissedar ve düzenleyici kurum onaylarının alınması gerekiyor. İşlemin 2026'nın ilk yarısında tamamlanması beklenirken, anlaşmanın finansman koşuluna bağlı olmadığı da özellikle vurgulandı. Bu açıklamanın ardından Air Lease hisseleri, borsa öncesi (premarket) işlemlerde %6.21'lik artışla 63.95 dolara yükseldi.