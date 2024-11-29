Havada "Allahu Ekber" deyip uçağın kapısını açmaya çalıştı. İstanbul seferinde korku dolu anlar

Pegasus Hava Yolları'nın dün gerçekleşen PC517 sefer sayılı uçuşunda korku dolu anlar yaşandı. Tahran'dan İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanan uçakta bulunan yolcular arasından bir kişi aniden koltuğundan fırlayarak “Allahu ekber” diye bağırmaya başladı.

Yolcuların 'canlı bomba mı?' yorumları yapmasına neden olan olayda bağırmayı bırakan yolcu hemen acil çıkış kapısının bulunduğu noktaya gelerek kapıyı açmaya çalıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uçuş ekibi yolcuyu engellemeye çalıştı. Yolcu bir yandan kapıyı açmaya çalışırken diğer yandan da kendisine engel olmaya çalışan uçuş ekibine saldırdı.

Olayın şiddetini artıran yolcu, diğer yolcuların da yardımıyla etkisiz hale getirildi ve acil çıkış kapısından uzaklaştırıldı.

Uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmaya yaklaşırken, güvenlik güçleri de uçakla iletişime geçerek hazırlıklarını yaptı. Olayın hemen ardından, yolcu havalimanına iniş yapar yapmaz güvenlik kuvvetlerine teslim edildi.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Pegasus Hava Yolları resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, yolcunun süresiz olarak uçuşlardan men edildiği bildirildi. Şirket, uçak içinde yolcunun kural dışı davranışlar sergileyip, kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, yolcunun kontrol altına alındığını ve güvenlik güçlerine teslim edildiğini vurguladı.

Pegasus, yaşanan olayın ardından, söz konusu yolcunun tüm Pegasus uçuşlarından süresiz olarak men edildiğini duyurdu. Şirket, yolcuların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu ve böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti.