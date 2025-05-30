Havada asılı kaldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Mersin’de 10 katlı inşaatta iskele devrildi, işçi güvenlik kemeriyle havada asılı kaldı. Panik anları cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı inşaatın dış cephesinde çalışan işçinin bulunduğu iskelenin ipleri koptu. 5'inci kattaki işçi, devrilen iskeleden düşerken binadan sarkan halata tutunup, ayağını da pencereye basarak sabit kalmaya çalıştı.

Bir süre sonra gücünü kaybeden işçi halatı bırakınca düşmeye başladı ancak güvenlik kemeri sayesinde 5'inci kat civarında havada asılı kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan anları çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

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