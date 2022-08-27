Birmingham’dan Antalya’ya gelmek için havalanmıştı. Uçağın pilot havada rahatsızlandı Selanik’e iniş yaptı

Havada büyük tehlike... İngiltere'nin Birmingham şehrinde Antalya'ya hareket eden Jet2 adlı havayolu şirketinin uçağı havada büyük tehlike atlattı.Pilot havada rahatsızlanınca Yunanistan'ın Selanik şehrine acil iniş yaptı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre olay, 23 Ağustos’ta meydana geldi. Birmingham Havalimanı’ndan kalkan uçak, Antalya’ya doğru ilerlerken, yolcular büyük bir türbülansla karşılaştıklarını söyledi. Uçak, Yunanistan’ın Selanik kentine acil iniş yaparken, yolcular uçaktan indirildi, ambulanslar pistte hazır bulundu.

Uçaktaki yolculardan biri İngiliz Birmingham Live kanalına yaptığı açıklamada, “Hepimiz uçağın ön kısmında bir şeylerin ters gittiğini fark ettik. Bir yolcunun türbülans sırasına yaralanmış olabileceğini düşündük. Daha sonra acil durum nedeniyle Yunanistan’a ineceğimiz söylendi. Ancak neden olduğuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.” dedi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Uçak, Selanik’e indikten sonra yolcular pilotun rahatsızlandığını fark ederken, pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.