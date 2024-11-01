Havada eğlence dolu anlar! Yamaç paraşütüne binen çocuğun sözleri gündem oldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Sakçagözü’nde düzenlenen Yamaç Paraşütü etkinliğinde, ilk kez yamaç paraşütüne binen bir çocuğun konuşmaları sosyal medyada gündem oldu. Adanalı dünya rekortmeni pilot ile yamaç paraşütü yapma şansını yakalayan çocuğun eğlenceli konuşma tarzı oldukça dikkat çekti.

Videoda, çocuğun havadayken, pilota "Hocam ölmeyiz değil mi? Hocam az aşağıya inemeyiz değil mi? Bizi kim indirecek? Az köye gidelim hocam" dediği eğlenceli anlar görüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise o anları, sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin, paylaşımına “Aslan oğlum benim, pes etmek yok, hep böyle işte” notunu düştü.