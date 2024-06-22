Havada ilişki için kuyruğa girdiler. Genç pilotlar rahatsız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Havada ilişki için kuyruğa girdiler. Genç pilotlar rahatsız

Çift motorlu Cessna tipi uçak, fantezi yapmak isteyen çiftlerin bir numaralı adresi oldu.

ABD’nin Las Vegas şehrinde firma, 2 motorlu Cessna 414 tipi uçağını yerden metrelerce yüksekte cinsel ilişki yaşamak isteyenler için havalandırıyor.

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42 yıllık pilot olan Yüzbaşı Anthony 'Tony' Blake’in kurduğu ‘Love Cloud Vegas’ isimli firma, 30 dakikalık sefer için 995 dolar (32 bin 600 TL) isterken, 90 dakikalık bu deneyimin fiyatı ise bin 500 dolar’ı (Yaklaşık 50 bin TL) buluyor.

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1600 metre yüksekteki bu gezinin 21 yaşından 80 yaşına kadar pek çok müdavimi olduğunu söyleyen Yüzbaşı Blake, uçuş sırasında mahremiyetin sağlanması için kulaklık taktığını ve perdeyle bölmenin kapatıldığını söylüyor.

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Son 4 yılda 3 bin kez yaptığı uçuş yaptığını söyleyen deneyimli pilot, en yoğun olduğu günlerin cuma ve pazar olduğunu açıkladı.

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Firma ayda 500 civarında kırmızı saten çarşaf satın alınırken, hijyene ise çok dikkat edildiği belirtiliyor.

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