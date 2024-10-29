Havada kan donduran ölüm: Uçağın pervanesine kapılıp fena şekilde can verdi

37 yaşındaki Amanda G., ABD'nin Kansas eyaletinde, uçaktan paraşütçüleri çekerken trajik bir kazada hayatını kaybetti. İki tutkusu olan fotoğrafçılık ve paraşütle atlama, onun için sonu ölümle biten bir felakete dönüştü. 26 Ekim'de, Kansas’taki bir havaalanında, paraşütçüleri izleyen Amanda'ya uçağın pervanesi çarptı. Olay, saat 14.30 sularında gerçekleşti ve G., uçaktan inen ve binen kişilerle ilgili fotoğraflar çekiyordu.

Olay yerinde ağır yaralanan Amanda, hemen hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikesi olan yaralarından dolayı kısa süre sonra hayatını kaybetti. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma başlatıldı. Havaalanı yetkilileri, “Dün bir uçak pervanesiyle meydana gelen trajik bir kazada hayatını kaybeden genç kadının ailesi ve arkadaşlarına derin başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Amanda'nın ani ölümü, ailesi, arkadaşları ve iş arkadaşları için büyük bir şok etkisi yarattı. Cenaze masraflarını karşılamak amacıyla bir bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyada, “Amanda, sevgi dolu bir kız kardeş, teyze ve arkadaş olarak çok özlenecek” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, onun “nazik, maceraperest ve yaratıcı” bir kişi olduğu vurgulandıktan sonra “Sevdiği şeyleri yaparken hayatını kaybetti: Paraşütle atlama ve fotoğraf çekmek!” denildi. Kampanyanın hedefi, 12,000 dolar toplayarak cenaze masraflarını karşılamak. Şu anda, 6,500 doları toplanmış durumda.