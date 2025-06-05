Havada korku dolu anlar! Uçak fırtınaya yakalandı yaralılar var

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Havada korku dolu anlar! Uçak fırtınaya yakalandı yaralılar var

İtalya'ya gitmekte olan Ryanair uçağı, Almanya semalarında fırtınaya yakalandı. Acil iniş yapılan uçaktaki 9 kişi yaralandı, üçü hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın Milano kentine gitmekte olan Ryanair'e ait bir yolcu uçağında dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Almanya hava sahasında yoğun fırtınaya yakalanan uçak, şiddetli türbülansa maruz kaldı ve Almanya'nın güneyindeki Memmingen Havalimanı'na acil iniş yaptı. Olayda dokuz kişi yaralandı.

YOLCULAR HAVAYA FIRLADI

Berlin'den kalkan ve Milano'ya gitmekte olan uçak, türbülans sırasında büyük sarsıntılar yaşadı. Bild gazetesinin aktardığına göre, kabin tavanındaki panellerin zarar gördüğü uçakta yolcuların bazıları koltuklarından fırlayarak tavana çarptı. Yaşanan paniğin ardından kabin ekibinden bazı üyelerin gözyaşlarına boğulduğu bildirildi.

179 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçakta, biri kabin görevlisi olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralananlardan üçünün hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağın pilotunun Memmingen'e acil iniş kararı aldığı belirtildi. Yaralılardan bir kadının başından, 2 yaşındaki çocuğun ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı; 59 yaşındaki bir başka yolcunun ise sırt ağrılarından şikayet ettiği bildirildi.

DEVAM UÇUŞUNA İZİN YOK

Yaşanan türbülans sonrası yetkililer Memmingen Havalimanı'ndan devam uçuşlarına izin vermedi. Bunun üzerine Ryanair, Milano'ya ulaşması gereken yolcular için otobüsle kara yolu transferi organize etti.

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