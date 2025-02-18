Havada korku dolu anlar! Ünlü oyuncuların bindiği uçağa yıldırım düştü

Başrollerinde Devrim Özkan ve Bige Önal'ın yer aldığı "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri sırasında, oyuncuların içinde bulunduğu Sabiha Gökçen'den Bodrum'a giden TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağına kısa süre sonra yıldırım isabet etti. Bu korkutucu olay, iki oyuncuyu oldukça gerdi ve bir ara gözyaşlarını tutamayan Devrim Özkan ve Bige Önal büyük bir panik yaşadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu olay nedeniyle çekimlere iki gün ara verildi ve uçak güvenli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü.

"Her Şey Yolunda" filminin yapımcılığını 2518 Film Production ve Plaza Yapım üstlenirken, yönetmenliğini Ahmet Kapucu ve Halil İbrahim Ünal yaptı. Çekimleri tamamlanan film, yakında izleyicilerle buluşacak.

FİLMİN KONUSU

Film, bir banka soygunu ve sonrasında yaşanan aksiyon dolu olayları konu alıyor. Devrim Özkan, banka çalışanı "Leyla" karakterini, Bige Önal ise eski kurye "Türkan"ı canlandırıyor. Filmin yapımcılığını ve senaristliğini Ahmet Kapucu üstleniyor.