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  • Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat

Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul ve İzmir için yağış uyarısında bulundu. Ökten, "İstanbul ve İzmir doyurucu bir yağış alacak gibi görünüyor. İlk kuvvetli yağış geçişi Cuma günü." dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 09:48
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İstanbul ve İzmir dikkat. Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun tarihini açıkladı

Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
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Ülkede sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Yeni haftada İstanbul ve İzmir için yağış uyarısı geldi. 

Hava sıcaklığında düşüş yaşanacak. İstanbul ve İzmir'de yağmurlu hava etkili olacak. Uzmanlar, 10 günlük beklenen toplam yağışı açıkladı.

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yeni hava durumu tahmininde bulundu.

Kerem Ökten, İstanbul ve İzmir için yağış uyarısı yaptı.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminleri açıkladı. 

"İLK KUVVETLİ YAĞIŞ GEÇİŞİ CUMA GÜNÜ"

Ökten, "10 günlük beklenen toplam yağış. İstanbul ve İzmir doyurucu bir yağış alacak gibi görünüyor. Umarım değişmez. İlk kuvvetli yağış geçişi Cuma günü..." ifadelerini kullandı.

Ökten'in paylaşımı şöyle: 

 

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VATANDAŞ
14.11.2022 10:30
Allahın işine karışa karışa yağmurda yağmaz oldu karışmayın Allahın işine altıay var onuda katar yazına inşallah yağar  
 
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