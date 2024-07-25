Havada tehlikeli yakınlaşma

Kanada'dan Amerika'dan havalanan ABD uçakları, Alaska hava sahasına yaklaşan Rus ve Çin uçaklarına önleme yaptı.

Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD ve Kanada’dan havalanan uçakların, Rusya’ya ait iki Tu-95 bombardıman ve Çin’e ait Xi'an H-6 tipi uçakları Alaska hava sahası yakınlarında engellediğini açıkladı

NORAD’dan yapılan açıklamada, “NORAD 24 Temmuz 2024 tarihinde Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesinde (ADIZ) faaliyet gösteren iki Rus TU-95 ve iki Çin Halk Cumhuriyeti (PRC) H-6 askeri uçağını tespit etti, izledi ve önledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan NORAD savaş uçakları önleme işlemini gerçekleştirdi. Rus ve PRC uçakları uluslararası hava sahasında kalmış ve Amerikan veya Kanada egemen hava sahasına girmemiştir. Alaska ADIZ'indeki bu Rus ve PRC faaliyeti bir tehdit olarak görülmemektedir ve NORAD Kuzey Amerika yakınlarındaki rakip faaliyetlerini izlemeye ve mevcudiyete mevcudiyetle karşılık vermeye devam edecektir” denildi.

NORAD NEDİR?

NORAD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasında iki uluslu bir komutanlıktır. NORAD, uçakları tespit ve takip etmek ve uygun eylemleri bildirmek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar ve savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağı kullanır.