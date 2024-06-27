Havalandırma boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Havalandırma boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşanan olayda, apartmanın yöneticisi olan ve 5 çocuk babası Vakkas Çetintaş (57), yönettiği binanın havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesinde bulunan bir apartmanda yaşayan Çetintaş'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, apartmanın birinci katında oturan bir komşunun, havalandırma boşluğundan telefon sesi duyduğunu söylemesi üzerine olay yerine geldi.

Havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan Çetintaş'ın cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çetintaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çetintaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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