Kış mevsimine son bir hafta kala sıcaklıkların nasıl olacağı da merak ediliyor. Dört mevsim yaşayan Türkiye'nin her bölgesinde farklı sıcaklıklar farklı hava olayları meydana geliyor.
Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde soğuk hava ve yağışlar kendisini hissettirirken batı ve güney kesimlerinde yüksek sıcaklıklar yaşanmaya devam ediyor.
RİZE'DE KAR ALANYA'DA PLAJ
Öyle ki Rize'nin yaylaları kar ile kaplanırken Antalya’nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığı 24 dereceyi gördü. Sıcak hava ve güneşin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda vakit geçirdi.
Aydın'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yerli ve yabancı turistler Kuşadası'nda sahilleri doldurdu. Tatilcilerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.
Kentte kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 25,6 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Sonbaharda denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası'ndaki plajları doldurdu. Tatilcilerden bazıları denize girerken, bazıları güneşlenmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve balık tutmayı tercih etti.
BEŞ KENTTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Öte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı rapora göre beş kentte kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı geldi.
Meteoroloji'nin 24 Kasım tarihli raporunda yer alan hava sıcaklıkları şöyle:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu
KARS °C, 13°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu