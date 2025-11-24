Kış mevsimine son bir hafta kala sıcaklıkların nasıl olacağı da merak ediliyor. Dört mevsim yaşayan Türkiye'nin her bölgesinde farklı sıcaklıklar farklı hava olayları meydana geliyor.

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde soğuk hava ve yağışlar kendisini hissettirirken batı ve güney kesimlerinde yüksek sıcaklıklar yaşanmaya devam ediyor.

RİZE'DE KAR ALANYA'DA PLAJ

Öyle ki Rize'nin yaylaları kar ile kaplanırken Antalya’nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığı 24 dereceyi gördü. Sıcak hava ve güneşin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda vakit geçirdi.

Aydın'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yerli ve yabancı turistler Kuşadası'nda sahilleri doldurdu. Tatilcilerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.

Kuşadası

Kentte kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 25,6 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Sonbaharda denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası'ndaki plajları doldurdu. Tatilcilerden bazıları denize girerken, bazıları güneşlenmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve balık tutmayı tercih etti.

BEŞ KENTTE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı rapora göre beş kentte kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı geldi.

Meteoroloji'nin 24 Kasım tarihli raporunda yer alan hava sıcaklıkları şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu

KARS °C, 13°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu

VAN °C, 12°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu