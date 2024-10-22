Havalar soğudu, satışları fırladı: Günlük bin TL'ye eleman bulamıyoruz

Gaziantep'te soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber birçok kişi bağ evi ve evlerinde ısınma ihtiyacını karşılamak için soba satın almaya yöneldi. Ancak artan talep, soba imalatı ve tamiratı yapan esnaflar için yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Soba imalatı ve tamiratı yapan Bülent Kavas, soba mesleğinin ölmeye başladığını söyleyerek günlük bin TL'ye çalışacak eleman bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

"SOBA SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ MEYDANA GELDİ"

Soba Tamircisi Bülent Kavas, doğalgaz imkanlarının gelişmesiyle birlikte soba sektöründe düşüşler olduğunu belirterek, "Soba geleneği her geçen sene azalmaya başladı. Doğalgazın gelişmesi ve kentin birçok ilçesine kadar gitmesiyle birlikte soba sektöründe düşüş meydana geldi ama bizler bu mesleği devam ettirmek için çabalıyoruz. Bağ evlerinde, doğalgazın olmadığı köy ve mahallelerde, iş yerlerinde vatandaşlar ısınma sorununu ortadan kaldırmak için sobayı tercih ediyor. Soba satışlarında düşüş olur ama mesleğimiz asla ölmez" dedi.

"GÜNLÜK BİN TL'YE ELEMAN BULAMIYORUZ"

Bülent Kavas, özellikle gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini, masa başı iş istediklerini söyleyerek, "1 buçuk yıldır tek başıma çalışıyorum. Talepleri karşılamaya çalışıyorum. Eleman yetiştirme şansımız yok. Bizler bu mesleğin son devirleriyiz. Sobacılık mesleğine talep eden kimse yok. Günlük bin TL veriyoruz ama yine de eleman bulamıyoruz" dedi.

Atölyesinde tamir ettiği ve ürettiği sobaları satan Bülent Kavas, fiyatların 750 TL'den başlayıp kalitesine göre fiyatında değişiklik olduğunu söyledi.