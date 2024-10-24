Havalar soğudu, sobalar satışa çıkarıldı!

Yaklaşan kış öncesi soba satışlarında hareketlilik yaşanırken, esnaf artan fiyatlara rağmen işlerden memnun olduklarını belirtti.

700 İLE 5 BİN TL ARASINDA FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Fiyatların 700 ile 5 bin TL aralığında değiştiğini kaydeden soba satıcısı esnafı, kış döneminin gelmesiyle beraber özellikle kırsal kesimlerdeki vatandaşların sobalara rağbet gösterdiğini ifade etti.

Esnaf Taner Ayaz, ev sobaları ile banyo kazanlarına taleplerin arttığını söyleyerek, hammadde fiyatlarındaki artışların ise kendilerini zorladığını ifade etti.

Diğer bir esnaf Selim Arslan ise daha çok kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların taleplerde bulunduğunu belirtti.

Ayrıca Selim Arslan sezonun yeni başladığını ilerleyen günlerde işlerin daha da hareketlenmesini beklediklerini açıkladı.