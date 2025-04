Havalar soğuyunca herkes bu besinlere hücum ediyor! Mineral deposu 3 mucize ortaya çıktı

Soğuk havaların kapıya dayandığı bu günlerde, vücudunuzu sıcak tutmanın ve hastalıklardan korunmanın yolu beslenmeden geçti.

Bilimsel araştırmalar, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin kış aylarında hem bağışıklık sistemini desteklediğini hem de enerji metabolizmasını dengelediğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bu minerallerle dolu üç besinin sofralarda daha sık yer alması gerektiğini vurguladı.

İşte soğuk havalarda tüketilmesi gereken o besinler ve uzmanların çarpıcı görüşleri...

1. Ispanak: Yeşil Bir Mineral Hazinesi

Ispanak, potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından doğanın sunduğu en zengin kaynaklardan biri.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Ispanak, soğuk havalarda hem kemik sağlığını koruyor hem de kas kramplarını önlüyor. Magnezyum içeriği sayesinde stresle başa çıkmada da etkili” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, ıspanağın içerdiği potasyumun kan basıncını düzenlediğini ve kalp sağlığını desteklediğini kanıtladı.

Bir porsiyon pişmiş ıspanak (yaklaşık 180 gram), günlük magnezyum ihtiyacının %40’ını ve potasyumun %20’sini karşıladı.

Bu saatlerde ağzınıza sürmeyin! 5 besin zehre dönüşüyor

Uzmanlar, ıspanağı çorba veya yemek olarak kış sofralarına eklemeyi önerdi.

2. Badem: Küçük Ama Güçlü Bir Destekçi

Badem, magnezyum ve kalsiyum deposu olarak soğuk günlerde enerji seviyesini yüksek tuttu.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Tom Sanders, “Badem, içerdiği sağlıklı yağlar ve minerallerle kışın metabolizmayı hızlandırır. Magnezyum, soğuktan kaynaklanan yorgunluğu azaltmada kritik bir rol oynar” açıklamasında bulundu.

Bağırsaklar saat gibi çalıştırıyorlar! Şekeri dengede tutuyorlar! 3 doğal besin faydalarıyla göz dolduruyor

Journal of the American College of Nutrition’da yer alan bir çalışma, günde bir avuç badem (yaklaşık 28 gram) tüketmenin magnezyum seviyesini %20 artırdığını ve kemik yoğunluğunu desteklediğini gösterdi. Bademi ara öğün olarak ya da salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.

3. Tatlı Patates: Kışın Turuncu Kalkanı

Tatlı patates, potasyum ve magnezyum açısından zenginliğiyle soğuk havalarda vücudun en büyük dostlarından biri.

Sofraların baştacı olacak 3 süper besin! Hastalıklarla mücadelede güçlü silahlar

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Mitsuoka, “Tatlı patates, lif ve minerallerle dolu yapısıyla bağışıklığı güçlendirir ve sindirimi düzenler. Potasyum içeriği, soğuk günlerde sıvı dengesini korumada yardımcı olur” dedi.

Food Science & Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, tatlı patatesin antioksidanlarla birlikte potasyum sağlayarak iltihaplanmayı azalttığını ortaya koydu.

Bir orta boy tatlı patates (yaklaşık 150 gram), günlük potasyum ihtiyacının %15’ini ve magnezyumun %10’unu karşılıyor. Fırında veya püre halinde tüketilmesi önerildi.

UZMANLARDAN KIŞ REÇETESİ

Beslenme ve diyet uzmanları, bu üç besinin soğuk havalarda düzenli tüketiminin önemine dikkat çekti.

ABD’deki Mount Sinai Hastanesi’nden Dr. Samantha Heller, “Potasyum, kalsiyum ve magnezyum, vücudun ısı regülasyonunu destekler ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Kışın bu mineralleri doğal yollarla almak, takviyelerden daha etkili” dedi.

Kansere duvar ören 3 süper besin! İltihabı söküp atıyorlar

European Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, bu minerallerin eksikliğinin soğuk algınlığı riskini %25 artırdığını gösterdi.

Uzmanlar, bu besinleri dengeli bir şekilde diyetinize ekleyerek kışı daha sağlıklı geçirebileceğinizi vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Son araştırmalar, potasyumun kas fonksiyonlarını desteklediğini, kalsiyumun kemik erimesini önlediğini ve magnezyumun enerji üretiminde kilit rol oynadığını doğruladı.

Cell Metabolism dergisinde yer alan bir analiz, bu minerallerin bir arada tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve soğuk havalarda vücut direncini artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu besinlerin çiğ veya hafif pişmiş halleriyle tüketildiğinde mineral kaybının azaldığını da ekledi.