Havalı tüfekle dehşet! 15 yaşındaki çocuğun tehlikeli planı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Havalı tüfekle dehşet! 15 yaşındaki çocuğun tehlikeli planı!

Aksaray'da 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Y.Ç. (15), güvercinlerini göstermek için eve götürdüğü arkadaşı 12 yaşındaki Derman Ali Yerli'yi havalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 7'nci sınıf öğrencisi Y.Ç., okul çıkışı arkadaşı Derman Ali Yerli'yi güvercinlerini göstermek için evine götürdü. Yerli, evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu.

Havalı tüfekle dehşet! 15 yaşındaki çocuğun tehlikeli planı!

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerli'yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayı duyup hastaneye gelen Derman Ali Yerli'nin annesi Filiz Yerli, "Oğluma okul çıkışı arkadaşı "güvencin göstereceğim" diyor ve zorla götürüyor.

Havalı tüfekle dehşet! 15 yaşındaki çocuğun tehlikeli planı!​​​​​​​

"Oğlum eve gideceğim" deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş" dedi.

Havalı tüfekle dehşet! 15 yaşındaki çocuğun tehlikeli planı!​​​​​​​

Polis ekipleri Y.Ç.'yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Havalı tüfekle dehşet! 15 yaşındaki çocuğun tehlikeli planı!

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