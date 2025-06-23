Havalimanı sektöründe faaliyet gösteren dev firmadan iflas başvurusu!

Almanya'da faaliyet gösteren havalimanın gözde şirketi Aviapartner Düsseldorf resmen iflas etti.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti olan Düsseldorf Havalimanı’nda kritik bir gelişme yaşandı. Uluslararası havalimanında bulunan yer hizmetleri sektörünün önemli oyuncularından biri olan Aviapartner Düsseldorf GmbH & Co. KG, iflas başvurusunda bulundu. Şirketin başvurusu, "öz yönetim altında iflas" süreci kapsamında değerlendirilecek.

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Yaklaşık 340 çalışana sahip olan şirket, bagaj yükleme, uçak kontrolü ve biniş kartı işlemleri gibi hayati yer hizmetleriyle tanınıyordu. 2023 yılında Düsseldorf Havalimanı’ndaki yer hizmetleri lisansını kaybetmesinin ardından yalnızca taşeron olarak hizmet vermeye başlayan şirket, bu gelişmeyle sarsıldı.

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YILLIK 30 MİLYON EURO CİRO YAPIYORDU

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 milyon Euro ciroya ulaşan Aviapartner Düsseldorf, uluslararası faaliyet gösteren ve Avrupa’nın birçok havalimanında etkin olan Aviapartner Group’un bir parçası olarak kabul ediliyordu. Ancak lisans kaybı, şirketin faaliyetlerini ciddi şekilde zayıflattı ve mevcut iflas başvurusunun zeminini hazırladı.

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Havalimanı çalışanları ve sektör temsilcileri, gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Sürecin, Düsseldorf Havalimanı’ndaki operasyonları ve yaz sezonundaki yoğunluğu nasıl etkileyeceği merak konusu.