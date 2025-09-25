Havalimanı şüpheli dronlar nedeniyle hava trafiğine kapatıldı

Danimarka’nın kuzeyindeki Aalborg Havalimanı, bölgede şüpheli dronların fark edilmesi üzerine geçici olarak hava ulaşımına kapatıldı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Kastrup Havalimanı’nın (Kopenhag Havalimanı) şüpheli dronlar sebebiyle hafta başında geçici olarak havayolu ulaşımına kapatılmasının etkileri sürerken, ülkedeki bir havalimanında daha dron endişesi yaşandı.

Danimarka’nın kuzeyindeki Aalborg Havalimanı, bölgede şüpheli dronların görülmesi üzerine geçici olarak hava ulaşımına kapatıldı. Aalborg Havalimanı’nın sivil uçuşların yanı sıra askeri uçuşlar için de kullanılması nedeniyle Danimarka Ordusu’nun da olaydan etkilendiği ifade edildi.

En az 3 seferin başka havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi. Bölge sakinleri için doğrudan bir risk olmadığını duyuran polis, tedbir amacıyla havalimanı çevresinden uzak durma çağrısında bulundu. Kuzey Jutland Polisi Başkomiseri Jesper Bjgaard Madsen, dronların kim tarafından ve hangi amaçla uçurulduğunun henüz net olarak bilinmediğini vurgulayarak, "Eğer fırsat yakalarsak droneları düşüreceğiz" ifadesini kullandı. Dronların eğlence maksadıyla uçurulmuş olma olasılığının göz ardı edilmediğini belirten polis, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

