Arsa satışında büyük oyun! Kaşla göz arasında 30 milyonu götürdüler

Büro Memur-Sen’e ait firmanın Ankara Esenboğa Protokol yolu üzerinde satın aldığı 2 bin 595 metrekarelik arsaya 87.5 milyon lira ödemesi sendikayı karıştırdı. Genel Merkez yönetimi, sendika temsilcilerine gönderdiği ‘bilgilendirme’ yazısında “Büro Memur-Sen ailesi olarak, Esenboğa Havaalanı yolu kenarında, yola cepheli ve otel yapımına uygun imar statüsüne sahip 2.595 metrekarelik arsamızı satın almış bulunmaktayız” ifadesini kullandı. Sendika üyeleri arsa alınan bölgede benzeri arsaları inceledi ve en az ‘30 milyon lira fazla ödeme' yapıldığını tespit ettiler. Sendikanın önümüzdeki günlerde olağanüstü kongre için yapacağı toplantıda, arsa alımının tartışma konusu olması bekleniyor. Sendika yönetimi, başkanlara gönderdiği yazıda, alınan arsaya 200 yataklı otel ve toplantı salonu ile düğün salonu yapmayı planladıklarını bildirdi.

Sendika, arsa için metrekare fiyatı olarak 33 bin 718 lira ödedi. Ancak arsaya yakın başka ticari alanların metrekare fiyatlarının 18 bin ile 20 bin lira arasında değiştiği ve ödenen fiyatın fahiş bulunduğu iddia edildi. Bir sendika üyesi, “Arkadaşlarımız hem sahibinden.com hem de bölgedeki emlakçılar üzerinden bir araştırma yaptılar. Maksimum metrekare fiyatı 22 bin olabilir deniyor. Bu durumda en az 30 milyon lira fazla ödeme yapılmış” bilgisini verdi. Sendika, arsa için alıcıya ait tapu harcı 1 milyon 750 bin lira ve aracılık eden emlak firmasına da 2.1 milyon lira ödedi. Arsanın sendikaya maliyeti 91 milyon 350 bin lira oldu.

Sendika 2 bin 595 metrekarelik yatırımlık araziyi havalimanı yolu üzerinde aldı. 200 yataklı otel ile düğün salonu yapacak.

‘200 YATAKLI OTEL YAPACAĞIZ’

Genel Merkez yönetimi, sendika temsilcilerine gönderdiği ‘bilgilendirme’ yazısında ise arsaya yapılacak yatırım şöyle anlatıldı: “Bu arsada, 200 yataklı bir otel, en az 300 kişilik toplantı salonu, düğün salonu ve VIP salonlarından oluşacak modern bir sosyal tesis inşa etmeyi planlıyoruz. Sendikamıza ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.”