Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünden tehlikeli hareketler

Kaynak: İHA
Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünden tehlikeli hareketler

İstanbul Havalimanı yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi.

İstanbul Havalimanı yolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Motosiklet sürücüsünün makas attığı, ön tekiri kaldırdığı ve emniyet şeridini kullanarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Havalimanı-Kemerburgaz yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde plakasını söken bir motosiklet sürücüsü, otobanda dakikalarca tehlikeli bir sürüş gerçekleştirdi. Motosiklet sürücüsünün makas attığı, ön tekeri kaldırdığı ve emniyet şeridini işgal ettiği anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Akan trafikte hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atan sürücü, yüreklere ağza getirdi.

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