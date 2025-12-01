Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı. Yetkililer, balon tehdidi nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Vilnius Havalimanı, geçtiğimiz ayın başından bu yana en az 10 kez geçici olarak kapatıldı.

HİBRİT SALDIRI OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Litvanya, kesintilerin komşu Belarus'tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak, bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti. Litvanya hükümeti, balon olaylarına yanıt olarak geçen ay Belarus sınırındaki her iki geçiş noktasını kapatmış, balon trafiğinin durmasının ardından bu hafta başında tekrar açmıştı.