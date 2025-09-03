Havalimanında başkasının çocuğunu alıp kaçtı

ABD’nin Florida eyaletinde Miami Uluslararası Havalimanı’nda bir kadın başkasının çocuğunu alarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan şüpheli ifadesinde “tanrı yap dediği için yaptım” ifadelerini kullandı.

Miami-Dade Şerif Ofisi, salı günü Miami Uluslararası Havalimanı'nda başka bir kadının küçük çocuğunu alıp kaçmaya çalışan ve çevredekilerin müdahalesiyle sonuçlanan bir kavgaya yol açan kadının tutuklandığını açıkladı.

Bölge şerifi olayın saat sabah 4 civarında, annenin çocuğuyla beraber güvenlik kontrol noktasında sırada beklerken meydana geldiğini ifade etti.

ÇOCUĞU ALIP KAÇTI

İddia edilene göre olay esnasında çocuk ağlıyordu ve 23 yaşındaki Alvina Omisiri Agba ise çocuğu sakinleştirmek için onu kucağına almayı teklif etti. Anne Nadine Joseph bunu kabul etti, ancak çocuğu Agba'ya teslim eder etmez Agba uzaklaştı.

Joseph, Agba'yı buldu ve çocuğu teslim etmesini istedi. Rapora göre Agba, çocuğun kendisine ait olduğunu iddia ederek bunu reddetti.

Agba, çocuğun hareket edememesi için kollarını ve bacaklarını çocuğun etrafına doladı. Joseph çocuğunu almaya çalıştı, ancak Agba onu itti.

"TANRI SÖYLEDİĞİ İÇİN YAPTIM"

Şerif yardımcıları, bir noktada Joseph'in çocuğun kollarını tutarken Agba'nın bacaklarını tuttuğunu ve ikisinin çocuk için boğuşmaya çalıştığını söyledi.

Tanıklar çocuğu korumak için müdahale etti, başka bir kadın olanları gördü ve çocuğun zarar görmesini önlemek için çocuğu yakaladı.

Agba çocuğu geri almak istedi ancak başarılı olamayınca kaçmaya çalıştı. Polisler tarafından yakalanmasının ardından tutuklandı.

Rapora göre, Agba hakları okunduktan sonra, önce polislere çocuğu sakinleştirmek için gökkuşağı resimli bir duvara götürdüğünü söyledi. Daha sonra hikayesini değiştirerek çocuğu Tanrı'nın söylediği için aldığını söyledi.

