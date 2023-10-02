Havalimanında çırılçıplak dolaştı. Polis neresinden tutacağını şaşırdı

İspanya'nın Malaga Havalimanı'nda çırılçıplak dolaşan kadın polisi alarma geçirdi. Kadını yakalamaya çalışan polis neresinden tutacağını şaşırırken, kadın koşa koşa kaçtı ama yakalanıp, gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Havalimanında çırılçıplak dolaştı. Polis neresinden tutacağını şaşırdı

İspanya'nın Malaga Havalimanı'nda çırılçıplak dolaşan bir kadın havaalanını birbirine kattı. Polis alarlam geçti.
AirportHaber'de yer alan bilgiye göre geçtiğimiz Cuma günü havalimanına gelen bir kadın çırılçıplak soyunarak dolaşmaya başladı. Durumu görenler hemen telefona sarılıp, polisi aradı. Yolcuların tepki gösterdiği kadına havalimanı polisi müdahale etti. Polise de bir süre direnen kadın daha sonra gözaltına alındı.Yapılan ilk sorguda kadının akli dengesiyle ilgili rahatsızlığı olabileceği tahmin edildi.Kadının hastaneye sevki gerçekleştirildi.

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