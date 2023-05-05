Havalimanında engelli yolculara hizmet veren şirketten işçi kıyımı iddiası

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye’nin birçok havalimanında yaşlı, hasta ve engelli yolculara hizmet veren Air Clinic firmasından bir çok işçinin çıkarıldığı iddia ediliyor.



AirportHaber'de yer alan habere göre, ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları yolcularına hizmet veren Air Clinic'te son günlerde birçok personelin ilginç gerekçelerle işine son verildiği öne sürüldü.



Onlarca çalışanı aniden işten çıkaran firmanın özellikle personeli hedef gösterdiği iddiası nedeniyle şirket hakkında şikayet yağdı.



GEREKÇELERDE PERSONEL SUÇLANDI



Özellikle deprem döneminde yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı hasta, yaşlı ve engelli yolculara yeterli ekipman olmadığı için gerekli hizmet sağlanamadı. Yürüme zorluğu yaşayan hastalara tekerlekli sandalye sağlayamayan firmanın bu durumdan personeli sorumlu tuttuğu iddia edildi.



Ayrıca 8 saat gibi ek mesait yapması istenen personellerden karşı çıkanların iş akitlerinin sonlandırıldığı ifade ediliyor.



Yeterli araç olmadığı için Ambülift araçlarına fazla yolcu alındığı ve bu durumdan da çalışanların hatalı olduğu öne sürüldü.



Bu ve buna benzer çeşitli sebeplerle onlarca çalışanı işten çıkaran Air Clinic'in kıdem tazminatını ödediği, ancak ihbar tazminatı ve diğer hakların verilmediği iddia edildi.