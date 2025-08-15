Havalimanı’nda iki uçak çarpıştı: Seferler durduruldu

Manchester Havalimanı’nda sabah saatlerinde yaşanan bir kaza nedeniyle uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. EasyJet’e ait iki yolcu uçağı, kalkış için taksi yaparken kanatları çarpıştı. Olay, yerel saatle 06.30 civarında meydana geldi. Uçaklardan biri Paris’e, diğeri ise Gibraltar’a gitmek üzere havalanmaya hazırlanıyordu.

Çarpışmanın ardından her iki uçak da pistten geri çekilerek yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi. Yolcuların hızlı bir şekilde tahliye edilmesi ve güvenlik prosedürlerinin uygulanması, olası riskleri önlemiş oldu.

Havalimanı yetkilileri, kısa süreli uçuş durdurmanın ardından operasyonların normale döndüğünü açıkladı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, uçakların taksi sırasında birbirlerine fazla yaklaşmalarına yol açan faktörlerin belirlenmesi amaçlanıyor. Bu tür kazalar nadir görülse de, hava trafik kontrolünün ve yer hizmetlerinin koordinasyonunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

EasyJet yetkilileri, yolculara yaşanan gecikme için özür dileyerek güvenlik prosedürlerinin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı. İngiltere’nin en yoğun havalimanlarından biri olan Manchester Havalimanı’nda uçuş güvenliği ve yolcu tahliyesine dair uygulanan standart prosedürler, olumsuz bir durumun daha büyük bir kazaya dönüşmesini engelledi.

Yetkililer, bu tür olayların ardından uçak bakım ekiplerinin detaylı inceleme yaptığını ve pist kullanım protokollerinin gözden geçirileceğini belirtti. Yolcular ise sosyal medyada yaşanan olayı paylaşarak havalimanı yetkililerinin hızlı müdahalesini övdü.