Havalimanında korku dolu anlar! Yolcu uçağı aniden alev aldı

Düzenleme: Kaynak: AA

ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken alev almaya başladı. Endişeye neden olan yangında yolcular tahliye edildi.

ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı havalimanındayken aniden alev aldı, yolcular tahliye edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının aniden alev alması endişeye yol açtı.

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Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, American Airlines'a ait uçaktan dumanların yükseldiği ve yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı görülüyor.

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